YSK seçime katılacak parti sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 36 partinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere girebileceğine karar verdi.

YSK, bugün seçime katılacak partileri belirlemek ve süreci planlamak için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.

36 PARTİ KATILACAK

YSK'da yapılan toplantı sonrası beklenen açıklama yapıldı. Buna göre 14 Mayıs'ta seçim saatlerinin 08.00 ile 17.00 arasında olması belirlendi. Öte yandan YSK'nın aldığı karara göre seçime 36 siyasi parti katılabilecek.

PARTİ İSİMLERİ YAYINLANDI

Toplantının ardından kameralar karşısına geçip bir açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Parti isimleri liste halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs'ta oy verme saatleri ve 1 oy sandığında kaç seçmenin oy vereceğine dair karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İşte o liste: