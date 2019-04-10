YSK'dan flaş Kozan kararı ! Mazbata SP'li adaya verildi

Yüksek Seçim Kurulu, Adana Kozan ilçesinde Nihat Atlı yerine mazbatanın en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı"na karar verdi.
Karar sabıka kaydı bulunan Atlı’nın mennu hakların iadesi kararını süresinde verememesi nedeniyle alındı.
Mazbatanın seçimde en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı.