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  4. 10 Nisan 2019 18:09

YSK'dan flaş Kozan kararı ! Mazbata SP'li adaya verildi

Yüksek Seçim Kurulu, Adana'nın Kozan ilçesinde mazbatayı MHP'li Nihat Atlı yerine Saadet Partili Kazım Özgan'a verdi.

YSK'dan flaş Kozan kararı ! Mazbata SP'li adaya verildi
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Yüksek Seçim Kurulu, Adana Kozan ilçesinde Nihat Atlı yerine mazbatanın en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın "belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı"na karar verdi.

Karar sabıka kaydı bulunan Atlı’nın mennu hakların iadesi kararını süresinde verememesi nedeniyle alındı.

Mazbatanın seçimde en yüksek oyu alan Saadet Partili Kazım Özgan’a verilmesini kararlaştırıldı.

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