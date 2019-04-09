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  4. 09 Nisan 2019 08:26

YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç

YSK'nın İstanbul kararına CHP'den ilk tepki Muharrem Erkek'ten geldi. Öte yandan YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı karar sonrasında büyük sevinç yaşadı.

YSK’nın kararı sonrası CHP’de büyük sevinç
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YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı karar sonrasında büyük sevinç yaşadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Öte yandan CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek karara ilişkin, “YSK, İstanbul’da AK Parti’nin tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Hayırlı olsun Ekrem İmamoğlu. İstanbul Başkanına kavuştu…” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: NÖBETE DEVAM

CHP’li Özgür Özel de sandık nöbetine devam edeceklerini açıklayarak, “YSK'nın aldığı karara rağmen CHP Grubu olarak, milli iradeye sahip çıkmaya sandık nöbetine devam kararı aldık. Mazbata alınana, hatta son itiraz karara bağlanana kadar oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sandıkta kazandık masada kaybetmeyeceğiz. Gevşemek yok. NÖBETE DEVAM!!!” dedi.

İstanbul'da 39 ilçe var 6'sında tüm oylar sayılıyor, sonuç değişmiyor. Kalan 32 sine itiraz etti AKP YSK 31'ini reddetti Büyükçekmece kararını sonra verecek ama 31.186'dan sadece 51 sandık sayılacak. YANİ: İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu” dedi.
 
 

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