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YSP'den ayrılan EMEP'li vekiller partilerine döndü

YSP'den ayrılan EMEP'li vekiller partilerine döndü
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28. Dönem YSP'den milletvekili seçilen Sevda Karaca ve İskender Bayhan, partiden ayrılarak Emek Partisi'ne geri döndüler. Bu şekilde EMEP'ten mecliste iki isim bulunmuş olacak. İsim değişikliği TBMM internet sitesinde de kayda geçti.

Yeşiller Sol Gelecek Partisi'nden (Yeşil Sol Parti) milletvekili olan Antep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Yeşil Sol Parti'den ayrılarak kendi partileri olan Emek Partisi’ne (EMEP) geri döndü.

Yeşil Sol Parti'nin kurmuş olduğu ittifak çerçevesinde Emek Partisi'nin (EMEP) adayları olarak Yeşil Sol Parti listesinden seçilen Bayhan ve Karaca, milletvekilliği yemin töreni öncesi partiden istifa ederek EMEP'e geçti.

Bu şekilde EMEP'i temsilen mecliste iki milletvekili yer alacak. Bayhan ve Karaca, TBMM internet sitesinde EMEP milletvekili olarak kayda geçti.

 

Etiketler EMEP yeşil sol parti ysp emek partisi İskender Bayhan Sevda Karaca
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