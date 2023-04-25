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Zafer Partisi'nde istifa edip MHP'ye katıldılar

Zafer Partisi'nde istifa edip MHP'ye katıldılar
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Uşak'ta, Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Akçay ve yönetimlerinde bulunan 25 kişi partisinden istifa ederek MHP'ye katıldı.

Uşak’ta Zafer Partisi İl Başkanı Tolga Özkan ve berindeki 24 kişi partiden istifa ederek MHP’ye katıldı.

Yeni katılımcılar için Milliyetçi Hareket Partisi Uşak İl Başkanlığı binasında düzenlenen rozet takma programına MHP Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, ve parti temsilcileri katıldı.

Rozet takımı ardından konuşan MHP Uşak Milletvekili Adayı Ayhan Kınden, "Milliyetçi Hareket Partisinin gönül seferberliğine katkı sağlamak amacıyla Zafer Partisi İl Başkanı ve Merkez İçe Başkanı ve ekibi aramıza katıldılar. Yeni bir güç yeni bir enerji kattınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim" dedi.

Etiketler zafer partisi mhp ümit özdağ transfer istifa
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