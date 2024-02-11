Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ilimizi uyardı: ''Deprem beklenmeden yıkılmalı''
Hakkari'de bu sabah meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, riskli yapıların derhal yıkılması gerektiğini söyledi.
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.
Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan deprem değerlendirmesi geldi.
"DEPREM BEKLEMEDEN YIKILMALI"
Twitter hesabından paylaşım yapan Ercan'ın paylaşımı şöyle:
"Hakkari Depremini beklerken bugün M4,4 oldu. Yapılar ile yer jeofizikçilerce hızla taranmalı, rezonans ölçüleri tez alınmalı. Yıkıma duyarlı olanlar depremi beklemeden yıkılmalı. TOKİ hızla konut yapmalı. Kimse ölmesin, acılar yaşanmasın artık. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir."
Hakkari Depremini beklerken bugün M4,4 oldu. Yapılar ile yer jeofizikçilerce hızla taranmalı, rezonans ölçüleri tez alınmalı. Yıkıma duyarlı olanlar depremi beklemeden yıkılmalı.TOKİ hızla konut yapmalı. Kimse ölmesin, acılar yaşanmasın artık.Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 11, 2024
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