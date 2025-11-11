Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi

Merkezüsleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem fırtınası aralıksız devam ederken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 6.1 büyüklüğündeki depremin artçılarının kuzey batıya doğru yöneldiğini ifade etti ve hem ev sahiplerini hem de kiracıları evlerinin rezonansına baktırmaları için uyardı.

Balıkesir'deki deprem fırtınasının yarattığı korku ve endişeler devam ederken, Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan sarsıntıların bölgedeki 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu belirtti.

10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece boyunca 00.02'de 4.3, 04.54'te 4.1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,2'nin üstünde bir büyük deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, 6.1 büyüklüğündeki depremlerin artçılarının kuzey batıya kaydığını ifade ederek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Depremlerin şaşırtıcı bir şekilde yön değiştirdiğini belirten Ercan "27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor. Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeofizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem." ifadelerini kullandı.

Özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını belirten Ercan ayrıca "Depremden çekiniyorsanız evinizin çalkalanmasına (rezonansına) mutlaka baktırın" uyarısı yaptı.

İşte Ercan'ın o uyarısı:

"DEPREMDEN ÇEKİNİYORSANIZ EVİNİZİN ÇALKALANMASINA (rezonans’ın) MUTLAKA BAKTIRIN. Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır.

Deprem sırasında yapının göçmesine neden olan iki önemli özellik, evinizin altından dalga geçerken yapınız kalgıması ile aşırı çalkalanmasıdır. Bu tür evler depremde yıkılır. Deprem olmadan önlem almak için bu değerleri bir jeofizik mühendisine aldırırız.

Depremde bir kişinin ölmesini Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolardır. Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksınız, önce yere bakan kaya mı yoksa sulak toprak mı. Ev sahibinden yer Yapı güvenlik belgesini mutlaka istetiniz."