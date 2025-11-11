  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi!

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: Deprem fırtınası yön değiştirdi
Güncelleme:

Merkezüsleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem fırtınası aralıksız devam ederken Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 6.1 büyüklüğündeki depremin artçılarının kuzey batıya doğru yöneldiğini ifade etti ve hem ev sahiplerini hem de kiracıları evlerinin rezonansına baktırmaları için uyardı.

Balıkesir'deki deprem fırtınasının yarattığı korku ve endişeler devam ederken, Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan yaşanan sarsıntıların bölgedeki 6,1 büyüklüğündeki depremin artçıları olduğunu belirtti.

10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece boyunca 00.02'de 4.3, 04.54'te 4.1 ve 06.08'de 4 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,2'nin üstünde bir büyük deprem beklemediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, 6.1 büyüklüğündeki depremlerin artçılarının kuzey batıya kaydığını ifade ederek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Depremlerin şaşırtıcı bir şekilde yön değiştirdiğini belirten Ercan "27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor. Bu artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini söylemek Jeofizik bilimine göre olası değildir. Eğer olursa M6,2 yi geçmesini beklemem." ifadelerini kullandı.

Özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını belirten Ercan ayrıca "Depremden çekiniyorsanız evinizin çalkalanmasına (rezonansına) mutlaka baktırın" uyarısı yaptı.

İşte Ercan'ın o uyarısı:

"DEPREMDEN ÇEKİNİYORSANIZ EVİNİZİN ÇALKALANMASINA (rezonans’ın) MUTLAKA BAKTIRIN. Deprem yıkımlarının yüzde 65’i yapının altındaki yerin kötü davranışından, yüzde 35’i yapı kusurlarından kaynaklanır.

 Deprem sırasında yapının göçmesine neden olan iki önemli özellik, evinizin altından dalga geçerken yapınız kalgıması ile aşırı çalkalanmasıdır. Bu tür evler depremde yıkılır. Deprem olmadan önlem almak için bu değerleri bir jeofizik mühendisine aldırırız.

Depremde bir kişinin ölmesini Türkiye Cumhuriyeti’ne maliyeti 1,5 ile 2,5 milyon dolardır. Yeni ev alacaksanız ya da kiralayacaksınız, önce yere bakan kaya mı yoksa sulak toprak mı. Ev sahibinden yer Yapı güvenlik belgesini mutlaka istetiniz."

 

text-ad
Etiketler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan prof. dr. ahmet ercan ahmet ercan övgün ahmet ercan deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı!
İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti