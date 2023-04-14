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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na ''tehdit'' soruşturması

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na ''tehdit'' soruşturması
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Aile Bakanı Derya Yanık, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin fotoğraflarını paylaşarak tehdit mesajı yayınlayan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlattı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

'İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi Twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar Cehennem soğuyuncaya kadar..." ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır.'

NE OLMUŞTU?
Daha önce de üniversiteleri "fuhuş evleri" diye nitelemesiyle büyük tepki çeken Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Twitter hesabından, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak tehdit mesajı kullanmıştı. 

Sofuoğlu, yeniden milletvekili listesine konulan sözkonusu üç AKP'linin fotoğrafı eşliğinde"Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar, cehennem soğuyuncaya kadar..." diye yazmıştı. 

Etiketler Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tehdit
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