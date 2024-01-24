Prof. Dr. Ercan 3 noktayı işaret edip 8 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı

Türkiye deprem korkusuyla yatıp, deprem korkusuyla kalkarken, ünlü jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 3 noktayı işaret ederek 8 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki sismik hareketlilik devam ederken Prof. Dr. Övgün Ercan'dan endişe veren bir uyarı daha geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan 3 noktayı uyararak "Yapılaşma 8 büyüklüğüne dayanacak güçte olmalı" dedi. Ercan'ın 8 büyüklüğündeki deprem uyarısı endişeye yol açtı.

Prof. Dr. Ercan Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret etti. Ercan, bu bölgede yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.



"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat."