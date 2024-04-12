Prof. Dr. Ersoy'dan, Prof. Dr. Ahmet Ercan'a ağır suçlama

Prof. Dr. Ersoy, İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını öne süren Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'a çok sert tepki göstererek "jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. Bu bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan önceki gün X sosyal medya platforumundan paylaştığı bir mesajda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağı iddiasında bulundu.

Prof. Dr. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara, İstanbul, İzmir’de uzun süre deprem yok. Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar. Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi."

'Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama'

Bunun üzerine 'İstanbul'da beklenildiği gibi yıkıcı bir deprem olmayacak mı? sorusunu" Prof. Dr. Şükrü Ersoy yanıtladı.

"Aslında birinin bu tür yalan yanlış açıklamalarına cevap vermeyi hiç sevmiyorum" diyen Prof. Dr. Ersoy, "Çok talihsiz bir açıklama, çok gayribilimsel bir açıklama. Açıklamanın içinde bile tutarlılık yok, paranoyak bir açıklama. İstanbul için Türkiye'nin en ciddi kurumları Kandilli gibi açıklamalar yapıyor. Bir an önce kentsel dönüşüm dediğimiz projenin hayata geçmesi ve tehlikeye dikkat çekilmesi için çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ersoy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş bu tür bir açıklamayı görünce 'Demek ki hocalar saçmalıyor' diyecek. Jeojoloji ve deprem bilimiyle ilgisi olmayan açıklamalar. İlk defa böyle bir açıklama yapıyorum"

"Marmara Denizi dünyanın en iyi bilinen denizlerinden biri haline geldi. Ciddi çalışmalar var buralarda. Ben tarih bilgisinden de yoksun olduğunu düşünüyorum" diye devam eden Prof. Dr. Ersoy, şunları söyledi:

Vatandaşlarımız bu tür gayribilimsel açıklamalara inanmasın. Elbette herkes açıklama yapabilir ama bu açıklamalar bilimsel verilere dayanmalıdır. Marmara yüzlerce bilim insanı tarafından çalışılmış yerlerden bir tanesi. Zaten 24 yıl gibi bir süre geç kaldık. İlk defa bu kadar sinirleniyorum.

Prof. Dr. Ersoy "100 yıl-200 yıl deprem olmayacak demek vebal altında olmaktır ve bu da bir suçtur" diye ekledi.