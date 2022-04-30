Prof. Dr. Haluk Özener'den Marmara'daki deprem sonrası açıklama: Nüfusun yüzde 95'i...

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamada bulundu.

Marmara Denizi'nde sabah saat 06.35'te, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir merkezli deprem sonrası akıllara yine olası büyük deprem geldi. Olacağına kesin gözüyle bakılan ancak zamanı bilinmeyen deprem, her sarsıntıda akıllara gelirken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, CNN Türk'te katıldığı canlı gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

"NÜFUSUN YÜZDE 95'İ TEHLİKE ALTINDA"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun bir kez daha altını çizen Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'si, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu söyledi.

"MISIR'DAN BİLE HİSSEDİLDİ"

Marmara Bölgesi'nde yaşanan en büyük depreme ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Özener 1509 yılında meydana gelen depremin şiddetinin 8 civarında olduğunu söyledi. Mısır'dan bile hissedildiğini belirtilen depremin "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını da ekledi.