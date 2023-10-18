Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken Gazze çıkışı
İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef alan saldırıları tüm hızıyla sürerken Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Gazze için dikkat çeken bir açıklama geldi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması üzerine sosyal medya hesabından "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı" değerlendirmesinde bulundu.
Tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Ortaylı tarihte örneği yok diyerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:
"Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamış değildir. İçinde bulunduğumuz günler herkes için büyük bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken İsrail'in terörist metotlarla sürdürdüğü savaştır. Ölenler sivillerdir, çocuklardır."
Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük bir sorun haline dönüşmüş ve trajedi yaşamış değildir. Şu zamanda mühim olan tarihteki eski yaraları kaşımak değil. Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmak için gittiğim programdan gündemi gereksiz meşgul edecek şekilde…— İlber Ortaylı (@ILBERORTAYLIGSU) October 14, 2023
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