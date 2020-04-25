Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: ''Sevişirken de maske takın!''

ABD'de yaşayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, gazeteci Anıl Sural’ın Youtube kanalına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatın normale dönmesiyle birlikte vaka sayısının artacağına dikkat çeken Çilingiroğlu, Türkiye’de ölü sayısının 100 bini geçebileceğini ifade etti.

“TÜRKİYE’DE İÇİN 120 BİN ÖLÜ OLABİLİR”

Koronavirüsün insanları öldürmeye devam edeceğini belirten Çilingiroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Türkiye için vaka sayısı artma durumunda. Çünkü bu virüsü taşıyıcılar birbirlerine bulaştırıyorlar. Bir kısmı da laf dinlemiyor. Çıkıyorlar dışarıya. Dolayısıyla yaz gelince ne olacak?

Maskeni takacaksın, virüs tamamen ortadan kalkmayacak. Yüzde yüz bunu garanti ediyorum. Bununla yaşamayı öğreneceksin. Bununla ilgili grafik yapacağım. Ölüm sayısı Türkiye’de 90-100 civarı devam ediyor. Türkiye’de toplam ölüm sayısı 120 bin filan belki olabilir. Normale dönüş başladı mı vaka sayısı artmaya başlayacak.”

‘AMERİKA’DA ÖLÜ SAYISI 300 BİNİ BULABİLİR’

“İnsanoğlunun en kötü düşmanı kendisi, sabredememesi. Amerika için konuşalım. Bu virüs bitmeyecek. Bu virüs yayılmaya, insanları öldürmeye devam edecek. Sadece rakam belki azalacak. Bunu daha fazla tartışmanın gereği yok. Las Vegas nedir, Sin City. Sin City ne demek, günahların olduğu şehir. Adam gelmiş çölün ortasına her türlü kadın pazarını, kumar oynamayı kurmuş.”

Gazeteci Anıl Sural’ın “Amerika’da eyalet olarak sadece Nevada’da serbest, kadını satabiliyorlar” hatırlatması üzerine Çilingiroğlu’nun “Onları boşver bizimkinde de satıyorlar da bizimkinde Rus geliyor bilmem ne pislik pislik...” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Çilingiroğlu aynı zamanda Las Vegas Valisi’nin normale dönüleceğini açıklanmasın sorumsuzca olduğunu belirterek şu şekilde konuştu:

“Şimdi hocam ben sana şunu söyleyeceğim. Las Vegas’ta Vali dediki, ‘Benim umrumda değil, ben her yeri açıyorum. Yaşayan yaşasın ölen ölsün.’ Çok kötü bir şey. Anladın mı? Bu cuma açılıyor. Kumar oynamak isteyen, ölmek isteyen varsa Las Vegas’a gelsin. Bu, sorumsuzca bir şey. Georgia eyaleti yarın açılıyor. Bu olunca ne olacak, vaka sayısı artacak. İnsanlar birbirine buştıracak. Amerika’da 200 bin, 300 bin ölümleri göreceğiz.”

‘OTELDEN KEFENLE ÇIKARLAR’

Sural’ın “Antalya sahilleri boş mu kalsın, maskeyle mi yüzsün insanlar?” sorusu üzerine Çilingiroğlu “Hayır, olur mu öyle şey. Boğulurlar” filan diye yanıt verdi. “Akdeniz Akşamları” adlı şarkıyı söylemeye başlayarak Ruslarla ilgili söylediği sözler dikkat çekti:

“Adam Rus votka içip balkondan atlıyor. O adama nasıl maske taktıracaksınız. Adam manyak. Denize maskesiz girin. Otellere kim gelecek Ruslar gelecek, kafası çalışan adam İngiltere’den kalkar da koronavirüs varken Antalya’ya gelir mi? Eğer bu turizm nedeniyle doğru dürüst uygulamalar olmazsa otellere insanlar girer kefenler çıkar, açık büfeyi nasıl kontrol edeceksiniz.”

“İlişki yasak mı bu dönemde?” sorusuna ise Çilingiroğlu, “Yasak. Ne yapacaksın. Diyelimki eşinde var. Cinsel ilişkiye girdik. Enerji de yükseliyor. Maske takmazsan sana geçecek. Maskeyi tak bununla seviş” şeklinde cevap verdi.