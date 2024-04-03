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Prof. Dr. Naci Görür 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı

Prof. Dr. Naci Görür 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyardı
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Geçen sene 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketinden en büyük yarayı alan illerimizden olan Malatya'da bugün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür'den endişe veren bir uyarı geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), saat 10.48'de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

Geçen sene 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketinden en büyük yarayı alan illerimizden olan Malatya'da bugün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür'den endişe veren bir uyarı geldi.

 Malatya'da meydana gelen ve Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da da hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür; Malatya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

 Geçen sene 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketinden en büyük yarayı alan illerimizden olan Malatya'da bugün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür'den endişe veren bir uyarı geldi.

Görür, "Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

 Geçen sene 11 ilimizi yerle bir eden asrın felaketinden en büyük yarayı alan illerimizden olan Malatya'da bugün meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği Prof. Dr. Naci Görür'den endişe veren bir uyarı geldi.

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde depremMalatya'da 4.5 büyüklüğünde depremGüncel

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

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