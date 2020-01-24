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  3. 24 Ocak 2020 22:47

Prof. Dr. Naci Görür: ''Kırılma başladı demektir!''

Habertürk yayınında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Kırılma başladı demektir. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler vardı" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür: ''Kırılma başladı demektir!''
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Elazığ'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Doğu Anadolu'daki birçok şehirde hissedilen depremin artçıları sürüyor.

Habertürk yayınında konuşan Prof.Dr. Naci Görür, "Kırılma başladı demektir. Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun zamandır deprem olmayan yerler vardı" dedi.

Görür, "Deprem, Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana geldi. Türkiye'nin en büyük fayı. Bu fay üzerinde uzun zamandır büyük depremler olmuyordu. Enerji birikiyor diye endişe ediyorduk" diye konuştu.
 

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Prof. Dr. Naci Görür
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