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Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki deprem için korkutan açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki deprem için korkutan açıklama
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Hekimhan'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dün saat 19.29’da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, depremin 5,2 büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Deprem Malatya Fayı üzerinde oldu. Sanırım bağımsız bir deprem ve Sürgü Fayı üzerindeki 7,6’lık depremin Malatya Fayını yüklemesi sonucu oluştu.”

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