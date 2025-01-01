Prof. Dr. Naci Görür'den yılbaşı gecesi tedirgin eden açıklama

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve onbinlerce canımızı yitirdiğimiz depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından endişe yaratan bir açıklamaya imzasını attı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dün saat 13.46'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 5,89 kilometre olarak ölçüldü. AFAD, depremle ilgili kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...