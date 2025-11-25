Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kalp krizi geçirdi! İşte son sağlık durumu
Yüksek Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kalp krizi geçirdi. Ünlü deprem uzmanı, ''Değerli arkadaşlar İzmir’de kalpten geçirdiğim işlem çok başarılı geçti. Hastanede bir akşam kalacağım.'' açıklamasını yaptı.
Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan kötü haber geldi. Ercan, dün akşam kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, ''Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim.'' ifadelerini kullandı.
Dün akşam kalp sektesi geçirdim. Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 25, 2025
Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim. pic.twitter.com/rzZa0Tbllf
OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ
Sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Ercan, "Değerli arkadaşlar İzmir’de kalpten geçirdiğim işlem çok başarılı geçti. Hastanede bir akşam kalacağım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyor, esenlikler diliyorum." dedi.
