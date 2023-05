Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan İngiliz ekonomiste ''sığınmacı'' tepkisi

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün iktidara geldiğinde ülkedeki tüm sığınmacıları göndereceğini ilan etmesine ilişkin, “Sinan Oğan'ın oyuna gerçekten bu kadar mı ihtiyacınız var? Türkiye'nin gidecek yeri olmayan birçok mülteciye ev sahipliği yapması takdir edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“SÖZ VERİYORUZ SİZİ TAKDİR EDECEĞİZ”

Timothy Ash’in açıklamasına Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tepki gösterdi. Demirtaş, “İngiltere'nin mültecilere ev sahipliği yapmasına ne dersin Tim? Söz veriyoruz sizi takdir edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

– Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta.

Tim how about UK being a beacon and host all the refugees?



I promise we will commend you for doing so… https://t.co/1oUOuLy76M