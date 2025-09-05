  1. Anasayfa
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy olası İstanbul depreminin büyüklüğünü açıkladı
Güncelleme:

Son dönemde deprem tahminleriyle gündem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, Adalar Fay Hattı’nın artık aktif olmadığını belirterek, Silivri çukuruna dikkat çekti.

Yer Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı televizyon programında olası İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, riskin sanıldığı gibi Adalar Fayı’nda değil, Silivri çukurunda yer alan fayda yoğunlaştığını söyledi.

Habertürk yayınında konuşan Üşümezsoy, “Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak’ dendiği zaman ‘Hayır. 17 Ağustos’ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor’” ifadelerini kullandı.

“Silivri’de 6.5’in altında bir deprem”

Marmara’daki deprem riskinin söylendiği kadar büyük olmadığını yineleyen Üşümezsoy, Silivri açıklarındaki fay hattına dikkat çekti. “Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 kilometre. Bunun yaratacağı deprem 6,5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı” dedi.

Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte bulunan fayın 6,2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini de öngören Üşümezsoy, riskin sınırlı olduğunu dile getirdi.

“En rahat uyuyacağım şehir İstanbul”

Daha önce İstanbul’daki 6,2’lik ve Balıkesir Sındırgı’daki 6,1’lik depremi tahmin eden Üşümezsoy, Türkiye’de deprem korkusu olmadan en rahat uyuyabileceği şehrin İstanbul olduğunu söylemişti.

