Rakı fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sigara fiyatlarına art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarında da yüzde 17 oranında zam bekleniyor.
Sigaraya gelen peş peşe zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.
Beklenen rakı zammını Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu.
Rakı fiyatlarındaki artış için beklenen zam oranını açıklayan Aybaş, tarih de verdi.
Aybaş paylaşımında şunları kaydetti: "Rakı zammına hazır mıyız ? Cuma günü yüzde 17 zam geçişi bekleniyor."
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rakı fiyatlarına maliyet zammı geleceğini belirtti.
Dündar paylaşımında, "Önümüzdeki günlerde rakıya maliyet zam geçişi bekleniyor. Yüzde 10 ile 20 arasında" ifadelerine yer verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol