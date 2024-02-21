Rakıya bir zam daha!
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakıya yüzde 5 oranında 'maliyet zammı' geldiğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da "esas zamlar seçimden sonra" dedi.
Özgür Aybaş, Twitter paylaşımında rakıya yüzde 5 maliyet zammı geldiğini, asıl zamların yerel seçim sonrası ‘yağmur gibi yağacağını’ söyledi.
Aybaş paylaşımında, “Rakıya yüzde 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır” ifadelerini kullandı.
Rakıya % 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır. pic.twitter.com/MIDBbCd8s8— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) February 21, 2024
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu.
Not: Alkollü içecek markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol