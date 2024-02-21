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  3. Alkole bir ''durmak yok zamlara devam'' zammı daha

Rakıya bir zam daha!

Rakıya bir zam daha!
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rakıya yüzde 5 oranında 'maliyet zammı' geldiğini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da "esas zamlar seçimden sonra" dedi.

Özgür Aybaş, Twitter paylaşımında rakıya yüzde 5 maliyet zammı geldiğini, asıl zamların yerel seçim sonrası ‘yağmur gibi yağacağını’ söyledi.

Aybaş paylaşımında, “Rakıya yüzde 5 oranında Maliyet zammı gelmiştir. Asıl büyük zamlar 1 Nisan itibarıyla yağmur gibi yağacaktır” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Özgür Aybaş rakı rakıya zam zam
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