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  3. 08 Aralık 2018 11:00

‘Rap’ parçası da sakıncalı görüldü

Bolu Cezaevi’nde hükümlü Duran Kıvanç, Tekirdağ 1 No’lu F tipi tutsaklarının her yıl geleneksel olarak düzenledikleri hapishaneler arası Nail-İbo Kültür/Sanat etkinliğine gönderdiği “Halkın Adaleti” başlıklı rap parçasının sakıncalı bulunarak gönderilmediğini açıkladı.

‘Rap’ parçası da sakıncalı görüldü
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Kıvanç 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için 2015 yılında bir soruşturma kapsamında bir yıl cezaevinde tutuklu kaldı. “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına yapılan eyleme katılma” suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıl 1 ay hapis cezası verilerek serbest bırakılan Kıvanç cezasının onanması üzerine  2017 Haziran ayında yeniden cezaevine girdi.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre bir mektup yazan Kıvanç, dört duvar arasında tecit koşulları ve çıkarılan engellere karşın üretmeye devam etmeye çalıştığını aktardı. Kıvanç, “Bir yıldan  fazla süredir telefonda tekmil dayatması nedeniyle ailelerimizle telefonla görüşemiyoruz. Haftalık 10 saatlik olan sohbet hakkımız 3 saat yaptırılıyor. O da kendi istediğimiz ile değil idarenin belirlediği kişilerle. Bu uygulamalara karşı direndiği için arkadaşım Ayberk Demirdöğen’in sol eli havalandırma kapısına sıkıştırıldı ve eline 10 dikiş atıldı. Sorumlusuyla ilgili tutanak tutulmazken direndiği için Ayberk suçlu gösterildi” ifadelerini kullandı. İdarenin keyfi kararlar alarak uyguladığını anlatan Kıvanç, katılmak istediği yarışmaya da idarecilerin keyfi tutumu nedeniyle katılamadığını aktardı.

 

Cumhuriyet

rap şarkısı , cezaevi , sakıncalı
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