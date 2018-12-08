‘Rap’ parçası da sakıncalı görüldü

Kıvanç 2013 yılında Gezi Parkı eylemlerine katıldığı için 2015 yılında bir soruşturma kapsamında bir yıl cezaevinde tutuklu kaldı. “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına yapılan eyleme katılma” suçunu işlediği iddiasıyla 3 yıl 1 ay hapis cezası verilerek serbest bırakılan Kıvanç cezasının onanması üzerine 2017 Haziran ayında yeniden cezaevine girdi.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre bir mektup yazan Kıvanç, dört duvar arasında tecit koşulları ve çıkarılan engellere karşın üretmeye devam etmeye çalıştığını aktardı. Kıvanç, “Bir yıldan fazla süredir telefonda tekmil dayatması nedeniyle ailelerimizle telefonla görüşemiyoruz. Haftalık 10 saatlik olan sohbet hakkımız 3 saat yaptırılıyor. O da kendi istediğimiz ile değil idarenin belirlediği kişilerle. Bu uygulamalara karşı direndiği için arkadaşım Ayberk Demirdöğen’in sol eli havalandırma kapısına sıkıştırıldı ve eline 10 dikiş atıldı. Sorumlusuyla ilgili tutanak tutulmazken direndiği için Ayberk suçlu gösterildi” ifadelerini kullandı. İdarenin keyfi kararlar alarak uyguladığını anlatan Kıvanç, katılmak istediği yarışmaya da idarecilerin keyfi tutumu nedeniyle katılamadığını aktardı.