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Razaman ayını fırsat bilen siber dolandırıcıların son yöntemi bu oldu

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Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ile vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan siber dolandırıcılar şimdi de İslam aleminin en kutsal ayı olan Ramazan ayını fırsata çevirmeye başladı. Vatandaşları "fitre" ve "ramazan yardımı" için arayıp dolandırmaya çalışıyorlar...

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, sosyal medyada siber dolandırıcıların kurum adıyla veya kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp sahte hesaplardan paylaşımlarıyla insanların duygularını suistimal ederek, 'fitre', 'ramazan yardımı' adı altında para topladığını söyledi.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, ramazan ayında vatandaşların duygularını suistimal ederek sosyal medyada yardım ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirten kötü niyetli kişilerin, 'fitre', 'ramazan yardımı' adı altında para istediği paylaşımlara dikkati çekti. Çoğunluğu sahte hesaplarda, hasta çocuğuna bakabilmek, ekonomik sıkıntı yaşadığı için 'fitre' ve 'yardım' talebinde bulunulan paylaşımlar yapıldığına değinen Gündüz, kurum adı kullanılarak sahte paylaşımlar yapıldığını belirterek, uyarılarda bulundu. Gündüz, sosyal medya kullanıcılarına para gönderenlerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup, olmadığının araştırılmasını istedi. Sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlenebildiğini anlatan Gündüz, bazı hesaplardan da ekonomik sıkıntı nedeniyle yardım çağrısında bulunulduğunu belirtti.

‘KİŞİSEL BİLGİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Siber dolandırıcıların çoğunluğu sahte hesaptan fitre, ramazan kolisi yardımı talebiyle yapılan duyurularla insanların iyi niyetini suistimal ederek paralarını aldığını anlatan Gündüz, "Dolandırıcılar ramazan ayını fırsat bilerek, ellerinden geldiğince vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşmaya, dolandırmaya çalışıyor. Vatandaşlarımız, kurumların internet sitesi üzerinden yardım bağışına girmediğini bilmeli. İnternet sitesi ya da sosyal medya hesaplarından kimlik numarası veya kişisel numara istenirse itibar etmesinler, dolandırılacaklarından, banka hesaplarına erişilmesinden şüphelenmeli" diye konuştu.

'YASAL İZNİ OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRMALI'

Hasta ya da ihtiyaç sahibi olduğunu belirten sahte görsellerle açılan sosyal medya hesaplarından yardım talep edilen dolandırıcılık yönteminin yaygın olduğuna değinen Gündüz, şunları söyledi:

"Cadde ve sokaklarda da hasta veya ihtiyaç sahibi kişilere yardım istendiğini görüyoruz. İnternet ortamında da böyle yardım talepleriyle karşılaşıyoruz. Yardım ve bağış kampanyaları valilik izniyle yapılabilir. İnsanlarımız yardım etmeyi düşündüklerinin yasal izni olup olmadığını araştırmalı. Sorgulamadan yardım yapılmamalı. İnternet veya tıklanma şeklinde yapılacak işlemlerde dolandırılabilirsiniz. Karşı taraftaki kişiler bankacılık sistemi, kimlik numarası gibi kişisel bilgilere erişebilir. Dolandırılmaya müsait olan tüketicilerimiz, hediye çeki, fitre, sadaka, yardım kolisi gibi kampanyaları araştırmalı. Kurumsal firmaların veya kurumların adı kullanılması olasılığına karşı izni araştırılmalı, belgeleri istenmeli, sahte sitelere dikkat edilmeli. Bu tür durumlar toplumunun nazik duygularını zedeleyip, yardımseverleri dolandırılma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. İnsanlarımız sahte hesaplardan yapılan işlemlerde dolandırılıp, bankacılık bilgilerinin ele geçirilmesiyle, yardım etmek isterken banka hesabından para veya kredi çekilip, borçlandırılıyor." (DHA)

DHA

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