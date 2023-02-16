Refakatsiz çocuklar için rekor başvur

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili derinden sarsan depremler sonrası refakatçisi olmayan çocuklara koruyucu aile olmak için e-Devlet aracılığı ile 290 bin vatandaş başvuruda bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili derinden sarsan 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremlerin ardından maalesef birçok çocuk ailesiz kaldı.

Depremin meydana geldiği ilk günden bugüne, kamuoyunca tanınanların da aralarında bulunduğu birçok kişi, e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na depremzede çocuklara kucak açmak için başvuruda bulundu.

Daha önceki zamanlarda koruyucu aile olmak için günlük ortalama üç başvuru alınırken, sadece 10 günde bu rakam 290 bine ulaştı.

KORUYUCU AİLE HİZMETİ ŞU AN İÇİN YOK

Depremzede çocuk ve bebekler, sağlık kontrolleri ve tedavileri için ilk olarak hastanelere ulaştırılıyor. Tedavileri bitirilen çocuk ve bebekler, kimlik tespitinin ardından ailelerine ve yakınlarına teslim ediliyor.

Tedavileri tamamlanan ve ailelerine ulaşılamayan refakatsız depremzede çocuklar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kuruluşlarında bakım ve koruma altına alınıyor.

Depremzede çocukların kimlik tespitinin ardından yakınlarıyla buluşturulmasını önceleyen Bakanlık, şu an için depremzede bebek ve çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti uygulamıyor.



Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamadığı için koruma altına aldığı refakatsız depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile başvurularını değerlendirecek.

Tüm bunların haricinde kurum bakımındaki çocuklar için koruyucu aile olma süreci ise devam ediyor.