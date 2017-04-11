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  1. 11 Nisan 2017 18:33

Rögar kapağı otomobili pert etti !

Bursa'da rögar kapağının üstünden geçen lüks otomobil kullanılmaz hale geldi.

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Bursa’da yola hatalı konulan Telekom’a ait rögar kapağına çarpan otomobil, havaya uçarak hurdaya döndü. Perte ayrılan otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

İlginç kaza merkez Osmangazi ilçesinde yaşandı. Asfalt yapılırken zeminden yüksekte bırakılan Türk Telekom’a ait rögar kapağı kazaya sebebiyet verdi. Uğur Çokkatı’nın kullandığı otomobil, normalin çok üzerinde bırakılan rögar kapağına çarparak adeta havalandı. Kaza anında otomobilin tüm hava yastıkları açıldı. Aracın karteli delinirken, motoru büyük zarar gördü, ön camı kırıldı. O anlar ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü Uğur Çokkatı’nın burnu kırılırken, yanında bulunan arkadaşı Mehmet Kaya ise kafasını çarparak yaralandı.

Kaza anını anlatan Uğur Çokkatı, “Yolda ilerlerken birden aracımız havaya uçtu. Biz yavaş bir şekilde ilerliyorduk. Çarpmanın etkisiyle neye uğradığımızı şaşırdık. Düz yolda ilerlerken araç havaya kalktı. Benim burnum kırıldı, yanımdaki arkadaşım başını cama çarptı. Hava yastıkları da açıldı. Böyle bir ihmal olmaz. Rögar kapağı haddinden fazla yüksek tutulmuş. Hızlı gitseydik daha kötü neticeler ortaya çıkabilirdi” dedi.
Mahalle sakinleri ise konuyla ilgili Telekom’a 15 kez dilekçe verdiklerini ve meselenin halledilmediğini kaydettiler.










İHA

bursa , araç , rögar kapağı , otomobil