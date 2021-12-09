RTÜK inceleme başlatmıştı: RTÜK Başkanı'ndan yeni açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programıyla ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz gün RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programının Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını öne süren bir tweet atmış, program hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

YENİ AÇIKLAMA

RTÜK'ün inceleme kararı sonrası Şahin, yeni bir açıklamada bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesince, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yayıncılıkta Özgürlük ve Sorumluluk" başlıklı söyleşide konuşan Şahin, RTÜK'ün canı istediği zaman ceza yazan bir kurum olmadığına işaret etti.

''İNCELEME CEZA DEMEK DEĞİL''

Şahin, Exxen'de yayınlanan Konuşanlar isimli programla ilgili "Bir program, çok da izlendiği söylenen bir program; ben hiç izlemedim. Arkadaşlarımız takip ediyormuş, uyarmışlar 3-4 kere. Bir programla ilgili bir yazarımızın atmış olduğu tweet üzerinden çıkan tartışmalarla konu önümüze geldi.

RTÜK olarak canımız sıkıldığı zaman, önümüze geldiği gibi mesaj verip atmıyoruz. Ne zaman ki bir hareketlenme oluyor, halkımızın tepkileri çoğalıyor ve bize de 'Ne yapılıyor bu konuda?' denildiği zaman belki devreye giriyoruz. Biz de daha öncelerde yaptığımız gibi, bir sürü kanal ve programda olduğu gibi 'İnceleme başlattık.' dedik. İnceleme başlatılması o program ve platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması, o konuya RTÜK bakıyor anlamına gelir." diye konuştu.