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  3. 07 Ağustos 2019 08:00

Rüşvet operasyonunda başkan tutuklandı

Samsun'da, Milli Emlak'a ait arsaların kiralama ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında İl Milli Emlak Daire Başkanı Y.K.'nın bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Rüşvet operasyonunda başkan tutuklandı
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İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Y.K.'nın rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, daire başkanı Y.K. ile rüşvet verdikleri iddia edilen E.A., O.A., R.U., M.K. ve S.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Daire Başkanı Y.K. ile birlikte E.A., O.A. ve R.U., çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet almak, rüşvet vermek ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 

Milli Emlak , İl Milli Emlak Daire Başkanı
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