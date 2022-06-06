Rusya ve Türkiye anlaştı! İstanbul formülü masada

Türkiye ve Rusya küresel açlık krizini giderebileceği belirtilen Ukrayna buğdayının dünyaya işgal altındaki limanlardan çıkarılması konusunda anlaştı.

Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanlarıyla ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı belirtildi. Rus gazete Izvestia'nın konuştuğu üst düzey yetkililer Ukrayna'nın liman kenti Odesa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını belirtti. Plana göre Türk Silahlı Kuvvetler'i Odesa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak.

TAHILI LİMANLARDAN TÜRK GEMİLERİ ÇIKARACAK

Tahıl yüklü gemilere Odesa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk gemileri, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemileri eşlik edecek. 'Türk planı' denilen plana göre tahıllar İstanbul üzerinden dağıtıma çıkacak. Yol haritasının 8-9 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretinde gündeme gelmesi bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Lavrov'un Ankara ziyaretinde tahıl konusunun da tartışılacağını doğrulamıştı.

ULUSLARARASI MEŞRUİYETİ OLACAK

Yapılacak antlaşmanın, Birleşmiş Milletler temsilcileri tarafından denetleneceği ve Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM yetkililerinin İstanbul’da buluşacağı ifade edildi.

20 milyon tondan fazla tahıl, Ukrayna limanlarında ve ambarlarında bekliyor. Birleşmiş Milletler'e göre Ukrayna tahıllarının dünyaya dağıtılamaması durumunda 2 milyar insanın açlıkla yüzleşebileceğini belirtmişti.