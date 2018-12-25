Fatih Tezcan Atatürk'ü hedef aldı ! Olay sözler
Fatih Tezcan Atatürk'ü hedef aldı ! Olay sözler
Türk Dışişleri'nden FBI soruşturması açıklaması
Türk Dışişleri'nden FBI soruşturması açıklaması
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
2019 yılı asgari ücret açıklandı: Net 2.020 TL !
Sürücülere kritik uyarı ! ''Yola çıkmayın...''
Sürücülere kritik uyarı ! ''Yola çıkmayın...''
Ankara'da eğitime kar engeli ! Okullar tatil edildi
Ankara'da eğitime kar engeli ! Okullar tatil edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması
Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti
Erdoğan'ın avukatından Halk TV şikayeti
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
İki polis hastanede doktor ve hastaları rehin aldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 25 Aralık 2018 22:12

Rusya yaptırım listesini genişletti

Rusya Başbakanı Medvedev, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişletti.

Rusya yaptırım listesini genişletti
A+ A-

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Ukrayna'ya yönelik yaptırımları genişleten kararnameyi imzaladı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik ekonomik kısıtlamalara 200 kişi ve şirketi ilave eden kararnamenin, Medvedev'in imzasıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

Medvedev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu karar, Rus devletinin vatandaşlarının ve şirketlerinin haklarını gözetmek için alınmıştır." ifadesini kullandı.
Rusya, 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

Kararnameyle, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun oğlu Aleksey Poroşenko, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy, eski başbakanlar Arseniy Yatsenyuk ve Yuliya Timoşenko, Poroşenko’nun basın sekreteri Svyatoslav Tsegolko ve Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz Başkanı Andrey Kobolev gibi isimler yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya'nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014’ten bu yana Moskova’ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koydu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

AA

yaptırım , rusya , ukrayna , liste
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM