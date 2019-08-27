S-400'de ikinci sevkiyat: İlk uçak iniş yaptı

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Mürted'e indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.''