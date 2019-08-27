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  3. 27 Ağustos 2019 13:08

S-400'de ikinci sevkiyat: İlk uçak iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkiyatının başladığını, ilk uçağın Ankara'daki Mürted Havalimanı'na indiğini açıkladı.

S-400'de ikinci sevkiyat: İlk uçak iniş yaptı
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Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminde, ikinci sevkiyat başladı. Sistemin parçalarını taşıyan Rus nakliye uçağı, Mürted'e indi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.''

türkiye , rusya , s-400
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