  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 09 Mayıs 2019 17:07

Saadet Partili adaydan İmamoğlu’na bağış

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 TL bağışta bulundu.

Saadet Partili adaydan İmamoğlu’na bağış
A+ A-

Saadet Partisi’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine giren Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına bağışta bulundu. Ali Aktaş, 100 TL’lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter’da paylaştı.

İŞTE ALİ AKTAŞ’IN PAYLAŞIMI:

“Bir Saadet Partili olarak Ekrem İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Saadet genel merkez binamız için bağışta bulunan her görüşten yurttaş siyasetçilere “Ötekileştirme, şeytanlaştırma, aynı suyu-havayı-toprağı paylaştığını unutma. Bu hepimize ders olmalı. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP’lilere de teşekkürler. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu”
 
 

bağış , saadet partisi , istanbul , ali aktaş , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM