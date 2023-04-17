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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''bayram'' yoğunluğu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ''bayram'' yoğunluğu
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45 hava yolu ile 50 ülkede toplam 150 destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bayram yoğunluğu başladı.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, tatillerini memleketlerinde veya turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle yolcu terminalinde yoğunluk artmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı noktalar için ilave planlamalar yapıldı.

 Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirterek, salgın sonrası hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükselişe geçen terminalde geçtiğimiz yıl içerisinde de bir yandan genişleme projelerinin yapıldığını, diğer yandan dijital çözümlerle yolcu memnuniyetinin artırıldığını ifade etti.

Etiketler bayram yoğunluk sabiha gökçen
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