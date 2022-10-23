Sadettin Saran'dan Türkiye'ye ve Türk gençlerine bir hediye daha

Sporsever iş insanı ve eğitim gönüllüsü Sadettin Saran, Şırnak'ta yeni bir spor okulu inşa ettiriyor.

Bugüne kadar 30 spor okulu açan başarılı iş insanı Sadettin Saran bir spor okulu da Şırnak'ta inşa ettiriyor.

Sadettin Saran’ın Şırnak'taki spor okulu hamlesi için Saran Group ile Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında bir sözleşme de imzalandı.

Saran Group tarafından Şırnak'ta yapılması planlanan spor salonunun tahsis alanına Saran Group’tan Ahu Sinel ve müteahhit Erdem Okçuoğlu Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile birlikte incelemelerde bulundu.

Ünlü insanı Sadettin Saran'ın Şırnak ilinde yapmayı planladığı spor salonunun mutluluğunu paylaşan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar “Bu girişim için sayın Sadettin Saran’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar Saran Group ve müteahhit Erdem Okçuoğlu spor salonu tahsis alanında yapmış olduğu incelemelere dair fotoğraflar da paylaşıldı.