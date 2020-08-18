  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ağustos 2020 11:26

Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Eylül çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, okulların açılacağı 21 Eylül için hazır olunması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Eylül çağrısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.

Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sağlık bakanı fahrettin koca , 21 eylül
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM