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Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç krizine dikkat çeken savunma

Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç krizine dikkat çeken savunma
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Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ilaç krizi için bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "pek çok ilaç piyasaya verilecek" derken, yaşanan krizin nedeni olarak "hammadde sorununu" işaret etti.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılının Eylül ayından itibaren uygulamaya koyduğu ekonomi modeli ile kur krizi büyüdü. İktidarın ekonomi politikaları ile birlikte Türk Lirası hızla değer kaybederken kur artışı ilaç temin krizini beraberinde getirdi.

Krizin etkilerinin hafifletilebilmesi için ilaç Euro sabit kuru Aralık ayında 10,75 TL'ye yükseltilirken güncelleme de ilaç temininde yaşanılan sorunlar için çözüm olmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler fahrettin koca sağlık bakanı ilaç ilaç krizi hammadde
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