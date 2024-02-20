Sağlık Bakanlığı: ''Nüfusu arttırmamız gerekiyor''

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, “Türkiye nüfusunu arttırmaya ihtiyacımız var. Genç ve dinamik bilgili nüfusu ihtiyacımız var” dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, Rize'de katıldığı etkinlikte konuştu. Türkiye nüfusunu artırmaya ihtiyaç olduğunu belirten Birinci, “Bilmiyoruz belki de geri dönüş fazla başlar şu anda önce olduğumuz için bir bakıyoruz pandemiyle birlikte köye dönüşte güçlenmeye başladı. Önemli olan buraların yaşanabilir hale gelmesi. Şehir de erişilebilir imkanları orda da erişilebilmesi. Teknoloji insana bu imkanları sunmaya başladı ve gelecek açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Vizyonel bir Cumhurbaşkanımız var ve yıllardır bunu söylüyor. Bugün veriler bunu önümüze döküyor. Keşke daha önce önemler alınabilseydi 15-20 yıl önce bu aksiyonları sergilememiz lazımdı. Bunun bilincinde olmak ve Türkiye nüfusunu arttırmaya ihtiyacımız var. Genç ve dinamik bilgili nüfusu ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

'İnsanları biraz daha yürümeye mecbur etmek lazım'

İnsanların sağlıklı bir yaşamı olması için yürümeyi vatandaşlara mecbur etmeleri gerektiğini söyleyen Birinci, “Bütün enfeksiyon hastalıkları ciddiye alınmalıdır ve ona karşı bireyin sağlığını güçlendirerek bu hastalıklara karşı korunmaya ihtiyacımız var. En çok emek vermemiz gereken alan kronik hastalıklar. Kronik hastalığı yönettiğimizde obeziteyi, yönettiğimizde, kendi sağlığımızı yukarıya çektiğimizde ülkenin sağlığını da iyileştirmiş olacağız. İnsan otobüse minibüse binmiyor yürüyerek işini yapıyor. Şehirleri böyle kurup belki de insanları biraz daha yürümeye mecbur etmek lazım.