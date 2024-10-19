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Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma
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Bebek katili yenidoğan çetesiyle ilgili her an yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, Sağlık Bakanlığı'nda dikkat çeken bir görevden alma yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan atandı.

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliği'ne Nergis Sağlık getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu, Genel Sekreterliği'ne ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

 

Etiketler yenidoğan çetesi Sağlık Bakanlığı görevden alma
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