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Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'ın 'tiyatro' çıkışına tepki

Şahan Gökbakar'dan Fırat Tanış'ın 'tiyatro' çıkışına tepki

Şahan Gökbakar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Tiyatro oynamaya kalkmasınlar' ifadelerine tepki gösteren oyuncu Fırat Tanış'ı sosyal medya hesabından eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen ve gündem olan ‘Tiyatro yapmasınlar’ diyaloguna komedyen Şahan Gökbakar da katıldı.

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"NE YERİ NE ZAMANI..."
Twitter'dan yaptığı paylaşımda Fırat Tanış'ı eleştiren Gökbakar şu ifadeleri kullandı:

"Ne filmler çeviriyorsunuz? sorusuna sinemacılar, "bırakın şov yapmayı" lafına şovmenler, "ya resmen kıvırıyorsun" lafına dansçılar, "ne dolaplar dönüyor burada?" lafına mobilyacılar falan alınıp da tepki mi versin o zaman?
Bu kervana "artistlik yapma" lafina artistler, "Bu olanlar resmen komedi, komik oluyorlar artık" gibi laflara komedyenler gibi devam eder durur. Bu lafların hiç biri hakaret içermez. İsteyen istediği gibi konuşsun demokrat kardeşler. Ne yeri ne zamanı ne ortamı bunların bence"

Etiketler şahan gökbakar fırat tanış
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