Sahte doktor hakkında istenen ceza belli oldu

Tekirdağ'da kendisini ''pratisyen hekim'' olarak tanıtarak hastanede görev yapan A.Ö. (20) hakkında 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan A.Ö., 25 Ekim günü tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan A.Ö., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ö. ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Ö. hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Ö. hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde A.Ö.'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

DHA