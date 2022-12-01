Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Astsubay sevgilisi her şeyi anlattı

Tüm Türkiye'nin konuştuğu sahte doktor skandalında ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Sahte doktor Ayşe Ö.'ın astsubay olan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı. Astsubay sevgilinin kulak muayenesinin bile sahte doktor Ayşe Ö. tarafından ayarlandığı ortaya çıktı. Ö.'ın astsubay sevgilisi, ifadesinde her şeyi anlattı. İşte haberin detayları...

Kanal D Ana Haber'de yer verilen habere göre, sahte doktorun foyasını kıskançlık ortaya çıkardı.

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Ö., sosyal medya üzerinden astsubay C.T. ile sevgili oldu. Kendisini de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olarak tanıttı.

HASTANE KANTİNİNDE BULUŞUYORLARDI

İkilinin genellikle hastanenin kantininde buluştuğu ortaya çıktı. Buluşmalarda Ö.'ın üstünde ise hep beyaz bir doktor önlüğünün olduğu ve astsubay sevgilinin Ö.'dan şüphelenmediği ifade edildi.

Astsubay sevgili C.T. ifadesinde şunları kaydetti:

"Bir gün rahatsızlandım, Ayşem'i aradım. Beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesine çağırdı. Doktor önlüğü ve steteskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alınırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı."

Astsubay sevgili bu sözlerden şüphelendi ancak sahte doktor Ö. durumu geçiştirdi.

Ayşe Ö.'ın sevgilisi tam 15 gün boyunca kulak-burun-boğaz servisinde yattı. Sahte doktor ise gerçek bir doktor gibi bir dakika olsun sevgilisinin yanından ayrılmadı. Sevgilisine karşı çok ilgiliydi ve çevresindeki herkes de ona 'hocam' diye hitap ediyordu.

Sahte doktor bu kez sevgilisini 'mezun oluyorum' diyerek okula çağırdı.

C.T., Ö.'ın sözlerinden şüphelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çapa Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreniydi, ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. 'Hiç arkadaşın yok mu?' dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi."

Sahte doktorun annesinin ilk tepkisini anlattı

Sonra da sahte doktor Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine taşındı ve Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü'nde staj yaptığını söyledi.

KISKANÇLIK KRİZİ YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Tüm bunlar yaşanırken astsubay sevgiliye sosyal medyadan bir kişi ulaştı. O kişi ise sahte doktorun diğer sevgilisiydi. Ve Ayşe Ö.'ın yalan söylediğini, doktor olmadığını söyledi. Yani yalanı aldatılan sevgili ortaya çıkardı.

Astsubay C.T., konuya ilişkin ifadesinde şunları söyledi:

"Ben önce inanmadım. Bana gösterdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı, babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Ö.'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."