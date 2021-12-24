  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sahte içki kabusu sürüyor: 3 can daha aldı

Sahte içki kabusu sürüyor: 3 can daha aldı

Sahte içki kabusu sürüyor: 3 can daha aldı

Ülke genelinde sahte içkiden can kayıpları devam ederken bir vefat haberi de Sakarya'dan geldi.

Alınan bilgiye göre, son 10 gün içerisinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiye bağlı zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan söz konusu kişiler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi. (AA)

Etiketler ÜLKE GENEL vefat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türk devletlerinin bayraklarındaki ''gizli'' mesajlar
Ucuz altına hücum: Vatandaş çareyi buldu, satış rekorları kırılıyor
Bilim insanları Antarktika'nın altında yeni yaşam tespit etti
Apple Türkiye fiyat listesini güncelledi: İşte yeni iPhone 13 fiyatları
Kılıçdaroğlu ne kadar dövizi olduğunu açıkladı: ''Özellikle TL'ye çevirmedim''
İki il arası mesafe 40 dakikaya iniyor! Dev projenin yüzde 99'u tamamlandı
Üç Suriyeli gencin ölümünde korkunç itiraf: ''Notlar geldi, ben yaktım!''
21 yıldır garajda saklı kalan Toyota Corolla yola çıktı: Örümcekler bile fosilleşmiş
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: ''Dış güçler Erdoğan'ın ekibi''
Sabah yazarı Meral Akşener ile görüşen patronları hedef aldı