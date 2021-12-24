Sahte içki kabusu sürüyor: 3 can daha aldı

Ülke genelinde sahte içkiden can kayıpları devam ederken bir vefat haberi de Sakarya'dan geldi.

Alınan bilgiye göre, son 10 gün içerisinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiye bağlı zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.



MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan söz konusu kişiler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi. (AA)