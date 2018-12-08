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  3. 08 Aralık 2018 11:31

''Said-i Nursi Fethullah gülen kadar tehlikelidir''

Ünlü İslamcı yazar Atasoy Müftüoğlu’nun Said-i Nursi İslamcı Dergiler Projesi’nin sözlü tarih çalışması kapsamında yaptığı konuşmada Said-i Nursi’nin en az Fethullah Gülen kadar tehlikeli olduğunu söyledi.

''Said-i Nursi Fethullah gülen kadar tehlikelidir''
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Müftüoğlu’nun ilgili açıklamaları şöyle:

“Türkiye 15 Temmuz’u konuşuyor ama, hiçbir şey konuşmamıştır. Çünkü bu bir projeydi. Nurculuk, önce Said-i Nursi, sonra Fethullah Gülen'in araçsallaştırılması yoluyla… Fethullah Gülen'i konuşmak için, önce Said-i Nursi'yi konuşmayı cesaret etmek gerekir. Çünkü Said-i Nursi de en az onun kadar vahim birisidir, tehlikeli birisidir. Papa’yla ilk temas kuran kendisidir. Kendisine o “Zülfikar” kitabını gönderip, “bunu Hz. Ali yazdı, ben yazmadım” diyen adamdır. Said-i Nursi Avrupa Birliği’ni "mesihiyet" olarak gören adamdır, o kadar hayrandır.”

fetullah gülen , Atasoy Müftüoğlu , said-i nursi
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