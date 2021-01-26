SON DAKİKA
BAKAN KOCA SON 24 SAATİN KORONA TABLOSUNU AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ocak 2021 17:20

Sakarya ve Eskişehir'de patlama sesi! Nedeni belli oldu

Eskişehir ve Sakarya'da duyulan patlama sesi büyük panik yaratırken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sakarya ve Eskişehir'de patlama sesi! Nedeni belli oldu
A+ A-

Eskişehir ve Sakarya'da duyulan patlama sesi iki şehirde de kısa süreliğine panik yarattı. 

Sesin,  bir uçağın ses duvarını aşması sonucu çıktığı açıklandı. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

''Şehrimizin birçok noktasından duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklamıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil'' ifadelerine yer verildi. 

patlama , sakarya , fabrika
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM