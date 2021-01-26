Sakarya ve Eskişehir'de patlama sesi! Nedeni belli oldu

Eskişehir ve Sakarya'da duyulan patlama sesi iki şehirde de kısa süreliğine panik yarattı.

Sesin, bir uçağın ses duvarını aşması sonucu çıktığı açıklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:

''Şehrimizin birçok noktasından duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklamıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil'' ifadelerine yer verildi.