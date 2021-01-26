Sakarya ve Eskişehir'de patlama sesi! Nedeni belli oldu

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Eskişehir ve Sakarya'da duyulan patlama sesi iki şehirde de kısa süreliğine panik yarattı.
Sesin, bir uçağın ses duvarını aşması sonucu çıktığı açıklandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada:
''Şehrimizin birçok noktasından duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklamıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil'' ifadelerine yer verildi.
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