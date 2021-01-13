  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ocak 2021 17:42

Sakarya'da bir çantadan daha ceset parçaları çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dün bulunan bir çantanın içinden çıkan insan kemikleri büyük panik yaratmıştı. Bugün yapılan aramada aynı bölgede bir çanta daha bulundu.

Sakarya'da bir çantadan daha ceset parçaları çıktı
A+ A-

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün akşam saatlerinde spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ekipler, yaklaşık 150 metre uzaklıkta içinde yeni parçalar olan başka  bir çanta buldu.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar  araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk  Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği  değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenildi.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün spor  çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye  gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.

BİR DE AYAK BULUNDU

Sakarya’da, Çark Deresi içerisi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma genişletildi. Çalışmalar sırasında bir ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet bulundu.

İçerisinden et ve kemik parçaları çıkan ikinci çanta ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Burada diğer parçalarla eşleştirilen parçaların aynı cesede ait olduğu belirlenirken, cinayetin yaklaşık 1 ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.

çanta , insan , kemik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM