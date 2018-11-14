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  3. 14 Kasım 2018 14:17

Saldırıda ölen başkanı yüzlerce kişi uğurladı

Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, yüzlerce sendika üyesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırıda ölen başkanı yüzlerce kişi uğurladı
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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, fabrika içerisinde silahla vurulduktan sonra ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Karacan’ın cenazesi Sakarya’da kaldırıldığı morgta yapılan otopsi incelemesinin ardından Kocaeli’deki evinin önüne getirildi. Evinin önünde yakınlarından helalik alınan Karacan’ın cenazesi daha sonra düzenlenen tören için Lastik-İş Sosyal Tesisleri önüne getirildi. Karacan için binlerce işçi Lastik-İş Sosyal Tesisleri önünde toplandı.



Düzenlenen törene binlerce vatandaşın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli eski Milletvekili Zeki Aygün, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Cafer Konca, yönetim kurulu üyeleri, Lastik-İş Genel Sekreteri Alaattin Sarı, Industriall Genel Sekreteri Kemal Özkan Sendika başkanları, Abdullah Karacan’ın ağabeyi Atilla Karacan, eşi Tülay Karacan ve ailesi ile lastik işçileri katıldı.

Yapılan törende duygularını dile getiren Indistrial Genel Sekreteri Kemal Özkan, “Hayat insanlara gerçekten zaman zaman çok zor anlar yaşatır. Sanıyorum şu an benim hayatımın en zor anı. Bu konuşmanın arkasında 30 yıl var. 30 yıl içerisinde o kadar çok şey var ki. Abdullah başkanımız öncelikle çok iyi bir insandı. Mertti, iyilik severdi, içinde pamuk gibi bir insan vardı. Kapısında eli boş dönen ya da istediğini alamayan hiç kimse olmadı. Bir sendika lideriydi. Bir insanda içerlik kumaşının olduğunu gösteren bütün işaretler, bütün karakterler vardı” dedi.



Daha sonra konuşan DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Abdullah karacan verdiği bu mücadele ile hep bizim yanı başımızda olacak ve biz onu yaşatacağız. Lastik işçileri o kadar emeği olan, Lastik-İş sendikamız, DİSK’in 22 sendikası ve DİSK, Abdullah Karacan’ı mücadelesi ile yaşatmaya devam edecek. Sendikalar, işçi örgütleri, birçok kurumun temsilcileri, uluslar arası alanda üyesi olduğumuz tüm süt kuruluşlar, Indistrial temsilcimiz, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, bağlı sendikalar, dünyanın 4 bir yanından taziye mesajları yağıyor” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların adından Abdullah karacan için helallik istendi. Daha sonra Karacan’ın cenazesi edilen dualar sonrasında öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı için İzmit’te bulunan Fevziye Camii’ne götürüldü.

İHA

sakarya
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