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  3. 07 Ocak 2019 14:44

Samsun açıklarında gemi battı: 6 ölü

Samsun Valisi Osman Kaymak, batan Panama bayraklı gemide 7 mürettebatın kurtarıldığını, 6 mürettebatın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Samsun açıklarında gemi battı: 6 ölü
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Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Samsun’un 80 mil açığında meydana geldi. Panama bayraklı yük gemisinden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı Samsun ve Sinop kurtarma gemileri harekete geçti. Samsun Limanı’ndan çıkan gemi olumsuz hava şartları nedeniyle geri dönerken, diğer gemi bölgeye doğru yol aldı. Çarşamba Havalimanı’ndan kalkan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopter ise saat 09.54´te olay yerine ulaştı. Helikopter pilotları gemideki 13 mürettebatın bindikleri 3 filika ile Karadeniz’de kurtarılmayı beklediğini rapor etti.

Olay yerine 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör,  2 sahil güvenlik botu sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Valisi Osman Kaymak, arama kurtarma çalışmalarında 7 mürettebatın kurtarıldığı, 6 mürettebatın ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurtarılan 7 kişi, helikopterlerle Samsun Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı pistine getirildi. 7 gemici, ambulanslarla Samsun’daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Gemideki 13 mürettebattan 9’unun Ukrayna, 2’sinin Azerbaycan, 2’sinin de Rusya vatandaşı olduğu bildirildi.

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