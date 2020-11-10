Samsun Valiliği'nden ''10 Kasım'' açıklaması

Samsun Valiliği bazı basın yayın organlarında, ‘10 Kasım Törenine Vali Geç Kaldı, Belediye Başkanı Son Anda Yetişti’ başlığıyla yayımlanan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen Çelenk Sunma Töreni’ne Vali Zülkif Dağlı’nın geç kaldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Vali Dağlı tören alanına zamanında gelmiştir. Valimiz ve Garnizon Komutanı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşu için sirenler çalmış olup, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı'mız okunarak şanlı bayrağımız göndere çekilmiştir. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunmasının akabinde Vali tarafından Anıt Şeref Defteri imzalanarak, okunmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelengi de saygı duruşundan sonra Atatürk Anıtı’na sunulmuştur. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla kurallara uygun olarak ifa edilmiştir” denildi.