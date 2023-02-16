  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şanlıurfa'da 17 kişiye mezar olan apartmanla ilgili 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 17 kişiye mezar olan apartmanla ilgili 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da 17 kişiye mezar olan apartmanla ilgili 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:

Şanlıurfa'da depremde 17 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 1'i müteahhit 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Birecik ilçesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği Kaya Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan apartmanın müteahhidi ile proje sorumlusu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmalar çerçevesinde kentte yıkılan binalara ilişkin, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Etiketler şanlıurfa deprem tutuklama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vural Savaş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Özer açıkladı: Okulların açılacağı tarih belli oldu
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde korkunç bilanço: Can kaybı 250'yi geçti
TBB Başkanı Sağkan'dan depremlere ilişkin açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız
70 liraya çorba satan işletmenin önünde ücretsiz çorba ikram edildi
Haluk Levent paylaştı: Gülşen'in yaptığı bağış ortaya çıktı
Deprem enkazı taşınıyor! Jandarma yağmacılara karşı nöbette
Enkazların altından çıkan değerli eşyalar ne olacak ?
Bağışlar vergiden mi düşülüyor? Gelir İdaresi Başkanlığı örnekle açıkladı
Depremde binlerce araç hurdaya döndü