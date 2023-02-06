Şanlıurfa'da 6 katlı binanın yıkılma anı kamerada
Depremden etkilenen illerden biri olan Şanlıurfa'da 6 katlı bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'i vuran depremde çok sayıda bina yıkılırken, can kaybı sayısı her geçen saat artıyor.
Deprem, Şanlıurfa'da da hasara yol açtı. Bahçelievler Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın yıkılma anları kameralara yansıdı.
DHA
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